Draghi a Bergamo: «L’Europa deve semplificare le regole e agire in fretta per restare competitiva»

Regole e competitività

Decarbonizzazione

Sull’argomento decarbonizzazione, Draghi ha parlato di un’opportunità di crescita per l’Europa, chiedendo un piano europeo per lo sviluppo delle reti energetiche, essenziali per evitare la dispersione dell’energia prodotta. Ha infine chiarito che i 750-800 miliardi di investimenti annuali stimati per l’Europa non rappresentano nuovi progetti, ma impegni già presi, come quelli su difesa e transizione energetica.