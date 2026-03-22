Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Domenica 22 Marzo 2026

«Edil 2026 Next» chiude in Fiera a Bergamo con 12mila visitatori

LA MANIFESTAZIONE. Un successo l’esposizione tra presente e futuro del comparto edile. «L’innovazione è strategica».

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
«Edil 2026 Next» chiude in Fiera a Bergamo con 12mila visitatori
Folla alla fiera edile

Con 12mila visitatori si è chiusa domenica 22 marzo alla fiera di Bergamo Edil 2026 Next, che ha confermato il ruolo della Bergamasca come uno dei principali poli nazionali delle costruzioni. La manifestazione ha riunito aziende, professionisti, istituzioni, università e mondo della formazione, offrendo un’occasione operativa per affrontare i principali temi di trasformazione del settore: innovazione tecnologica, transizione energetica, sicurezza e sviluppo delle competenze. B en 150 gli espositori, distribuiti su circa 9mila metri quadrati. Oltre 60 gli appuntamenti tra convegni, workshop e dimostrazioni.

Al centro l’housing sociale

Tra i temi più discussi la rigenerazione urbana e l’housing sociale, i lavori pubblici nella fase post Pnrr, la transizione energetica e l’evoluzione tecnologica del costruire, dalla digitalizzazione all’impiego di intelligenza artificiale, robotica e droni in cantiere. Ampio spazio anche alla sicurezza sul lavoro e al capitale umano, tema centrale per il futuro del comparto, affrontato attraverso incontri per aumentare l’attrattività del settore.

«Edil 2026 Next ha confermato il ruolo della Fiera di Bergamo come luogo di incontro per la filiera delle costruzioni – commenta Luciano Patelli, presidente di Promoberg -. Abbiamo visto imprese, professionisti e istituzioni confrontarsi su temi strategici, con un approccio orientato all’applicazione. Abbiamo così creato connessioni e opportunità reali per il settore, in un territorio che continua ad essere un punto di riferimento».

«Il confronto tra imprese, ricerca e formazione ha reso evidente come innovazione e competenze debbano crescere insieme, costruendo relazioni professionali di valore»

Alberto Capitanio, project manager di Edil 2026 Next, sottolinea come «questa edizione ha messo al centro contenuti operativi e tecnologie già applicabili, offrendo ai visitatori strumenti concreti per affrontare le trasformazioni. Dal Bim (Building information modelling) alla digitalizzazione dei cantieri, dalla transizione energetica alla sicurezza, il confronto tra imprese, ricerca e formazione ha reso evidente come innovazione e competenze debbano crescere insieme, costruendo relazioni professionali di valore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Energia
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Luciano Patelli
Alberto Capitanio
Giorgio Lazzari
Promoberg