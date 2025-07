Emergenze e blackout, la Cisl: «Con più personale si sarebbero evitati tanti disagi»

I blackout che hanno colpito diversi centri abitati della regione, tra cui Bergamo e Monza , non hanno messo in crisi soltanto la tenuta tecnica della rete elettrica , ma hanno esposto una fragilità organizzativa sempre più difficile da ignorare: la cronica carenza di personale qualificato nella gestione delle emergenze. «Se da un lato Enel ha attribuito il guasto a problemi sulla linea di media tensione aggravati dal caldo e dal sovraccarico della rete, dall’altro è evidente che anche le difficoltà operative del personale tecnico hanno r allentato le operazioni di ripristino . Le squadre intervenute hanno agito con professionalità, ma il loro numero insufficiente non ha permesso una risposta tempestiva ed efficace» spiega la Cisl in una nota stampa nella giornata di mercoledì 2 luglio.

Semafori bloccati, Pos non funzionanti, uffici senza elettricità: il racconto di una giornata a Bergamo con la corrente a singhiozzo per il caldo record.

«Serve personale qualificato»

«In uno scenario in cui le ondate di calore e l’iperconsumo energetico diventano sempre più frequenti, non si può continuare a fare affidamento solo su turni straordinari e disponibilità volontaria» sottolinea la segreteria regionale Flaei Cisl, il sindacato dei lavoratori elettrici. «Le organizzazioni sindacali chiedono da tempo un piano di assunzioni adeguato alla tipologia di servizio e ai carichi di lavoro » aggiunge il Segretario generale regionale Jgor Manzo. «Serve un’attenzione maggiore da parte di Enel al personale» ribadisce Carlo Varinelli, Segretario Flaei Cisl Bergamo.

«Mix di cause tecniche e ambientali»

«Lo sciopero del 20 giugno scorso e la vertenza in corso in Enel Distribuzione testimoniano un clima di crescente tensione. L’introduzione di un orario spezzato su due semi turni si è rivelata una misura poco efficace. Infatti, affidare la gestione di una rete con oltre 300.000-400.000 utenze a una media di soli 10-15 tecnici operativi è chiaramente insostenibile. La riorganizzazione su doppio turno non ha portato alcun miglioramento concreto. I recenti blackout sono il frutto di un mix di cause tecniche e ambientali, ma il deficit strutturale di organico ha amplificato la portata dell’emergenza. In momenti critici, l’assenza di personale adeguato rende ogni intervento più lento e meno efficace, aumentando i disagi per cittadini e imprese» conclude la Cisl.