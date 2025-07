Ex Alimonti, parte la logistica: sarà il 21esimo polo della pianura - Video

Posa della prima pietra (o sarebbe il caso di parlare di pilastro) ieri, a Covo, del 21° polo logistico della pianura a cui è stato dato il nome di «Mileast Logistic park». La nuova piattaforma della superficie di 22.200 metri quadri, in fase di costruzione sull’ex area industriale Alimonti, sarà realizzata dalla Garbe Industrial Real Estate Italy, leader nel mercato immobiliare logistico, industriale e tecnologico in Germania e in Europa. L’operazione, il cui costo non è stato dichiarato, sarà portata avanti in join venture con Sfo Capital Partners ed Edmond De Rotschild gestito da Prelios Sgr attraverso il fondo

(Foto di Patrik Pozzi)

Eterea.

Covo, quindi, scala la particolare classifica dei paesi della pianura che ha sul suo territorio più di una logistica: nei suoi confini, infatti, si trova già un polo di Italtrans. E il numero dei 21 poli logistici in pianura, sebbene negli ultimi anni si sia assistito a un rallentamento di questo tipo di insediamenti sul territorio, è sicuramente destinato ad aumentare: «Il settore della logistica è in continua crescita – ha sostenuto ieri Marco Grassidonio, country head Italy di Garbe Industrial Estate –. Per questo motivo siamo sempre alla ricerca di nuove aree. Ovviamente vengono scelte quelle solo con determinate caratteristiche».

La priorità viene data alle superfici ben collegate a infrastrutture viarie e di tipo «brownfield»: con questo termine inglese vengono indicati quei siti ex industriali collocati in ambito urbano o periurbano con grandi potenzialità di rigenerazione. Proprio, quindi, come l’ex area industriale Alimonti che si trova vicino al casello di Romano dell’autostrada Brebemi A35 e che, dopo il fallimento dell’azienda di marmi che vi si era insediata, è rimasta in stato di degrado per 20 anni, con problemi di sicurezza e impatto ambientale dovuti alla presenza di vasche con liquidi chimici e una vasta copertura di amianto. Aspetti, questi, messi in evidenza ieri dal sindaco di Covo Andrea Capelletti, presente all’avvio dei lavori. «Grazie a questo intervento – ha sostenuto – abbiamo messo la parola fine a tutte le criticità che caratterizzavano quest’area».

Le opere di compensazione

Il primo cittadino ha poi elencato le opere di compensazione che la Garbe ha già fatto realizzare: una ciclabile in collegamento con quella che porta a Fara Olivana, la riqualificazione delle vie dei Sabbioncelli e Del Barco, la piantumazione di 80 pioppi cipressini su area pubblica, la realizzazione di quattro fasce boscate e, infine, una zona di sosta per i camionisti del paese che, così, non dovranno più lasciare il camion parcheggiato in paese. Il parcheggio è stato voluto anche per ospitare sagre e feste in modo da evitare disagi nel centro abitato.

La nuova piattaforma sarà costituita da due capannoni (realizzati secondo le più moderne tecniche di costruzione per il consumo energetico e il riutilizzo dell’acqua piovana) che saranno completati per il febbraio 2026. E che Garbe ha già messo sul mercato dell’affitto (dandone mandato alla Colliers Italia). A quanto risulta un operatore si è già dimostrato interessato ad affittare entrambi i capannoni e potrebbe arrivare a dare lavoro a circa 100 addetti.

