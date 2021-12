Export orobico, 12,8 miliardi in nove mesi: Germania e Cina sostengono la ripresa

Chiamiamolo pure il bene rifugio delle aziende bergamasche. Perché l’export - ormai da anni - rappresenta, salvo rare eccezioni, una certezza per le realtà del nostro territorio. E anche nel terzo trimestre di quest’anno si confermano le previsioni favorevoli dei mesi precedenti: i prodotti made in Bergamo approdati all’estero registrano infatti un valore complessivo di 4,2 miliardi di euro, secondo quanto rileva l’Istat, in aumento del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. Una cifra che porta il dato delle esportazioni del periodo gennaio-settembre a 12,8 miliardi, superiore non solo al risultato dei primi nove mesi del 2020 (più 22,7%), ma anche a quello dell’analogo periodo del 2019 (più 5%), antecedente allo scoppio della pandemìa. In quanto a crescita, Bergamo batte anche la Lombardia, che, con i suoi 99 miliardi di export, registra un più 21,3%.

Del resto, come precisa in una nota il presidente della Camera di commercio di Bergamo, Carlo Mazzoleni, «se l’intero Nord-Ovest tira la volata dell’export nel trimestre, Bergamo è tra le sette province italiane che hanno dato i contributi più positivi al risultato nazionale».