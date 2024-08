Fallimenti, da luglio 2023 aumento del 20% a Bergamo

Secondo l’analisi condotta dal commercialista cremasco Alberto Valcarenghi, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il 9% delle procedure di tutta la regione. I numeri, però, sono sostanzialmente in linea con quelli del primo semestre dell’anno scorso: 83 contro le 81 del periodo gennaio-giugno 2023. Allargando, invece, il periodo temporale, i dati peggiorano. Perché in un anno, cioè dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, liquidazioni giudiziali e fallimenti ammontano a 162, in crescita del 20% rispetto a quelli registrati tra il 1o luglio 2022 e il 30 giugno 2023, pari a 135.