Family Entertainment Expo, dal 27 al 29 febbraio la fiera del divertimento

L’appuntamento, pur non aperto al pubblico generico, mette in mostra i migliori prodotti e servizi del panorama italiano ed internazionale che hanno come utente finale proprio il grande pubblico, famiglie in primis, spaziando dai bambini agli over 80. Dai giochi tradizionali a quelli virtuali, passando per i parchi divertimento, i videogiochi e la realtà aumentata, Feexpo vuole essere il punto di riferimento per gli imprenditori che lavorano nel comparto, per scoprire le tendenze relative all’Amusement italiano e internazionale.