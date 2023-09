Fiera di Sant’Alessandro, successo di pubblico: in 47mila da tutta la Lombardia

Sold out tutti gli appuntamenti al centro congressi della fiera, che hanno messo al centro alcuni dei temi più ‘caldi’ del momento, curati da Coldiretti, Confagricoltura, Ats e Inail. «La Fiera di Sant’Alessandro non tradisce mai le attese – commenta Giuseppe Epinati, amministratore unico di Bergamo Fiera Nuova -. La filiera agroalimentare e zootecnica qui ottimamente rappresentata, anche quest’anno ha dovuto fare i conti con le bizze dei cambiamenti climatici e con la crisi economica dovuta all’impennata dei costi energetici e delle materie prime. Mi piace credere che tutta la gente che ha visitato con tanto entusiasmo la Fiera di Sant’Alessandro sia stata un pieno di energia, fiducia e ottimismo per tutti loro. Il nostro polo fieristico è un’eccellenza del nostro territorio, e stiamo facendo tutti i passi necessari per valorizzarlo ulteriormente anche in chiave internazionale, per sostenere nel miglior modo possibile le imprese e il territorio».

Fiera di Sant'Alessandro: la premiazione

«Anche con la Fiera di Sant’Alessandro abbiamo tagliato il traguardo che più ci sta a cuore: far sì che la Fiera di Bergamo sia sempre più la ‘casa’ di riferimento di tutta la comunità Bergamasca – sottolinea Luciano Patelli, presidente di Promoberg -. Lavoriamo ogni giorno per far sì che il polo fieristico, che gestiamo con tanto amore e professionalità sin dalla sua inaugurazione, sia il luogo ideale per l’incontro e il confronto tra tutte le realtà del nostro territorio, a partire dalle istituzioni, dalle imprese e dalle famiglie, per promuoverlo certamente in chiave economica, ma anche culturale e turistica, in Italia e nel Mondo».