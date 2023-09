Heidi, Aurora e Tjr Portea: ecco le tre regine di razza bovina della Fiera

Anche quest’anno la Fiera di Sant’Alessandro - storica rassegna regionale organizzata da Bergamo Fiera Nuova e Promoberg dedicata al settore primario - ha incoronato le sue tre regine di razza bovina: TJR Portea (frisona - holstein), Heidi (pezzata rossa) e Aurora (bruna). La commissione dei giudici - composta da Giulio Campana (coordinatore), Gualtiero Bassani, Claudio Fasolini, Emanuele Fumagalli, Massimo Zenoni e Giuseppe Oberti – ha analizzato nei minimi dettagli tutte le caratteristiche dei capi in gara, decretando alla fine una strepitosa tripletta per l’azienda Commercio bestiame Giupponi Angelo Giorgio di San Pellegrino Terme.

Le tre regine sono state incoronate con il caratteristico campanaccio al collo , mentre ai rappresentanti dell’azienda Commercio bestiame Giupponi Angelo Giorgio & figli di San Pellegrino Terme sono state consegnate le ambite pergamene. «Sono estremamente orgoglioso di aver vinto in tutte e tre le categorie – commenta un raggiante e orgoglioso Angelo Giorgio Giupponi, affiancato dai figli Patrick ed Erich –, in particolare perché la Fiera di sant’Alessandro di Bergamo è una delle più prestigiose a livello regionale. Q uello di oggi è un premio importante che valorizza il nostro lavoro, fatto di tanti sacrifici e senza contare le ore che passano giorno e notte . Giriamo parecchio tra le varie mostre o nelle aziende, alla ricerca delle vacche migliori. Sono orgoglioso dei miei figli, che hanno deciso di portare avanti il mio lavoro».

L’ultima giornata della Fiera di Sant’Alessandro (chiusura alle ore 19 di domenica 3 settembre) sta registrando un notevole afflusso di persone, giunte alla Fiera di Bergamo da tutta la regione. Oltre alle aree dedicate all’agroalimentare, ai macchinari, alla zootecnia e all’equitazione, grande attesa per le fasi conclusive dei concorsi equestri sui campi gara in esterna. Per tutti gli appassionati (famiglie in primis) ancora qualche ora a disposizione per toccare con mano le tante cose belle e buone del settore rurale.