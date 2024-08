Fiere zootecniche, si comincia: «Vetrina per tutta la filiera»

Dopo la metà di agosto, come da tradizione, prendono il via le fiere zootecniche bergamasche che vedono protagonista la montagna, mettendo in mostra i migliori capi portati da decine di aziende del comparto. Si tratta di appuntamenti molto attesi dai residenti, che vedono ormai la partecipazione anche di un numero crescente di turisti.

Si parte dalla Roncola

Si comincia giovedì 22 agosto con la 60a mostra zootecnica organizzata alla Roncola, alla quale segue un calendario fitto di appuntamenti tra settembre e i primi di ottobre. Il mese prossimo saranno protagonisti gli allevatori di Valtorta, con l’evento in programma sabato 14 settembre, Serina mercoledì 25 e Branzi sabato 28.

Poi ancora appuntamenti in ottobre

Si passa poi agli appuntamenti già previsti per il mese di ottobre: sabato 5 con la fiera agricola di Dossena e, nello stesso giorno, la fiera caprina di Vilmaggiore, che domenica 6 vedrà invece l’organizzazione in campo per la fiera bovina. Un fine settimana ricco di appuntamenti per appassionati e addetti ai lavori, visto che lo stesso giorno si terrà anche l’appuntamento a Taleggio. Il calendario fieristico si concluderà con due eventi organizzati a Camerata Cornello sabato 12 e 19 ottobre, giorno dedicato alla fiera della «reginette».

«Le fiere zootecniche – sottolinea Carlo Loffreda, direttore di Coldiretti Bergamo – hanno il grande pregio di contribuire a far conoscere un comparto importante come quello della zootecnia, fondamentale per l’economia, la salvaguardia del territorio e per l’apporto che dà in termini di prodotti alla dieta mediterranea, considerata tra le più salutari e che qualcuno invece ha messo sotto attacco perché vorrebbe sostituire le eccellenze made in Italy con cibo omologato o ultraprocessato». Grazie alle manifestazioni fieristiche «si creano sinergie e collaborazioni tra tutti gli attori della filiera, dall’allevamento alla produzione, fino alla trasformazione, senza contare che grazie a queste manifestazioni gli allevatori hanno la possibilità di confrontarsi anche sugli aspetti sanitari e genealogici degli animali – conclude Loffreda -. Con le fiere zootecniche viene valorizzato anche il patrimonio di biodiversità animale che caratterizza la zootecnia montana, con razze di bovini e ovicaprini che gli allevatori spesso salvano dall’estinzione come la pecora bergamasca, le vacche Brune originali e Grigio Alpine e la capra bionda dell’Adamello».

Francesco Tassetti, vicedirettore Confagricoltura Bergamo, fa presente come «le mostre zootecniche in Valle Brembana, Imagna e Seriana, rappresentano un appuntamento di fondamentale importanza per il settore agricolo e zootecnico, tra piccole fiere locali e grandi esposizioni internazionali: una piattaforma unica per l’interazione tra allevatori, agricoltori e appassionati del settore».

«Un’occasione di promozione»