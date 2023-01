Fondo Ubi-Popolare, dopo 34 anni è calato il sipario

Cala il sipario sul Fondo pensione Ubi-Bpb. La chiusura dell’attività è stata siglata il 29 novembre nello studio del notaio Armando Santus, in via Divisione Julia, a Bergamo. L’ultimo atto deliberativo ha riguardato la destinazione dei residui di bilancio del Fondo, circa 160mila euro, che il consiglio d’amministrazione in carica ha deciso all’unanimità di devolvere, in parti uguali, ad alcune associazioni di volontariato presenti sui territori dove Ubi e la Banca Popolare di Bergamo erano tradizionalmente presenti: non solo Bergamo, ma anche Varese, Milano e Brescia. Una parte della somma, invece, è stata destinata alla Fondazione Intesa Sanpaolo per sostenere il progetto «Dopo di Noi», già presente in Ubi attraverso Clematis onlus.