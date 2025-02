Foppapedretti, premio al design della poltroncina evolutiva Stile

Inizia al meglio questo 2025 per Foppapedretti , premiata ancora una volta con un prestigioso riconoscimento internazionale che valorizza il design e il Made in Italy. Un premio importante che arriva dagli Stati Uniti e mette in risalto l’importanza del design italiano, dove l’azienda bergamasca è protagonista con i prodotti dedicati alla prima infanzia, alla casa e agli spazi esterni.

Il premio internazionale

È infatti all’insegna del Made in Italy e del rinomato stile italiano il prestigioso premio internazionale Good Design® Award assegnato dal The Chicago Athenaeum (www.chi-athenaeum.org) alla nuova poltroncina evolutiva Stile, che vanta la prestigiosa firma di Pininfarina ed è appena stata lanciata sul mercato come prodotto di punta della collezione di design Mammamia Collection dedicata alla prima infanzia. Fondato nel 1950 nella città americana dalla quale prende il nome, il premio Good Design® rimane il più antico e il più rinomato programma al mondo per l’eccellenza del design internazionale (www.good-designawards.com).

La poltroncina evolutiva Stile

Una questione di stile, quello italiano che ci invidia tutto il mondo: è proprio dalla collaborazione tra due marchi iconici del Made in Italy che nasce il progetto della poltroncina evolutiva Stile, disegnata da Pininfarina e prodotta da Foppapedretti. La poltroncina evolutiva Stile nasce dall’incontro tra le linee iconiche e senza tempo che contraddistinguono il design Pininfarina, la massima cura dei dettagli che è prerogativa di entrambi i brand italiani e la lavorazione d’alta qualità del legno che da 80 anni è nel dna di Foppapedretti.

Diversi accessori per ogni età

Stile ha una struttura sfaccettata in legno massiccio di faggio ecosostenibile certificato Fsc e uno schienale imbottito avvolgente, disponibile in diversi colori per adattarsi a ogni tipologia di arredamento e per garantire il massimo comfort sia nella versione pappa per bambini sia nella versione poltroncina: un prodotto progettato per durare tutta la vita, ecosostebile e realizzato negli stabilimenti bergamaschi di Foppapedretti con legno certificato Fsc e vernici a base d’acqua. Stile si adatta alla crescita del bambino fin dalla nascita, con l’aggiunta di diversi accessori: nei primi mesi di vita si utilizza con la sdraietta Mignon, poi si trasforma in seggiolone per la pappa con o senza vassoio, quindi in sedia regolabile in altezza per bambini più grandi, fino a diventare una comoda poltroncina da utilizzare anche da adulti.

«È una grande soddisfazione ricevere questo prestigioso premio di design dagli Stati Uniti – dichiara Luciano Bonetti, presidente di Foppapedretti –: un grande riconoscimento anche per il Made in Italy, del quale siamo il portabandiera per i prodotti in legno sia per l’infanzia sia per la casa. La collaborazione con Pininfarina, che ha curato il design del prodotto, è sicuramente prestigiosa ed enfatizza l’alta qualità dello stile italiano, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Negli ultimi mesi abbiamo arricchito la nostra collezione di design dedicata all’infanzia, che si chiama Mammamia Collection come inno all’italianità, con nuove camerette in legno che comprendono anche lettini innovativi che seguono la crescita del bambino: tutti prodotti sui quali puntiamo molto per rivolgerci al mercato di alta gamma della prima infanzia».

Una tradizione di premi

Non è la prima volta che un prodotto Foppapedretti riceve il prestigioso premio internazionale Good Design® Award, segno che l’innovazione e il design sono sempre al centro della filosofia aziendale. Nel 2018 il riconoscimento è andato alla sedia evolutiva per bambini Tiramisù e nel 2022 alla scrivania pieghevole Allieva dedicata allo smart working, entrambe progettate dai designers italiani dello studio WhyNot Design.