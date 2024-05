Foppapedretti rileva lo storico marchio di prima infanzia Brevi

Il percorso più veloce per sviluppare il proprio business ed aumentarne il valore e la competitività è l’acquisizione di altri valori di impresa. È con questo spirito che Foppapedretti Spa di Grumello Del Monte ha acquisito il marchio Brevi e i suoi prodotti in vista di un’espansione del settore prima infanzia. Un’aggregazione di impresa che ha anche un grande valore affettivo, nel ricordo di Bianca Brevi, moglie del fondatore Ezio Foppa Pedretti e sorella dei fondatori del brand Brevi .

«Con grande senso di responsabilità, aggiunta alla passione, abbiamo deciso di intraprendere questa sfida – sottolinea Luciano Bonetti, presidente di Foppapedretti -. Una sfida sicuramente non facile, in questo momento di sofferenza generale del mercato della prima infanzia a causa del continuo calo di nascite, ma che affrontiamo con entusiasmo e ambizione per continuare a promuovere il Made in Italy con successo».