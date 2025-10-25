Economia / Bergamo Città
Sabato 25 Ottobre 2025
Forme, inaugurata la decima edizione: nasce il Cheese Park
BERGAMO. L’inaugurazione della decima edizione della manifestazione legata al settore lattiero caseario che unisce 4 province. Tutti gli eventi del weekend.
È stata inaugurata il 24 ottobre la decima edizione di Forme, la manifestazione dedicata al settore lattiero caseario che unisce 4 province (Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio) insieme alle rispettive Camere di Commercio. Al taglio del nastro sono intervenuti la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, il consigliere provinciale con delega al turismo, Robi Amaddeo, il segretario generale dell’ente camerale, Maria Paola Esposito, il consigliere regionale Alberto Mazzoleni e il deputato Andrea Tremaglia.
Tutti i rappresentanti istituzionali hanno sottolineato «l’importanza di fare rete e sistema: un obiettivo riuscito per Forme». Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha voluto essere presente con un video saluto dove ha sottolineato l’importanza dei prodotti tipici per il made in Italy. Francesco Maroni, presidente dell’associazione The Cheese Valleys – Le Tre Signorie, ha ricordato «il percorso di Progetto Forme, pronto ad un’ulteriore crescita in vista dei prossimi dieci anni».
A margine dell’inaugurazione è stato presentato dal docente Michele Corti il secondo volume dedicato alle valli dei formaggi, che nella prima edizione del 2018 aveva contribuito al riconoscimento di Bergamo come Città Creativa Unesco per la Gastronomia. Un traguardo condiviso con Alba e Parma, presenti ieri pomeriggio sul Sentierone con i sindaci Alberto Gatto e Michele Guerra per l’inaugurazione del nuovo Cheese Park. Insieme alla prima cittadina Elena Carnevali hanno tagliato una forma di Grana Padano Dop dando il via ad un fine settimana ricco di eventi enogastronomici e convegni - oltre al concorso nazionale Italian Cheese Awards - che coinvolgeranno Città Alta - sia al Circolino che in piazza Vecchia - sia il centro piacentiniano con vini e prodotti tipici del territorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA