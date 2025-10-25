Forme, inaugurata la decima edizione: nasce il Cheese Park

È stata inaugurata il 24 ottobre la decima edizione di Forme, la manifestazione dedicata al settore lattiero caseario che unisce 4 province (Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio) insieme alle rispettive Camere di Commercio. Al taglio del nastro sono intervenuti la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, il consigliere provinciale con delega al turismo, Robi Amaddeo, il segretario generale dell’ente camerale, Maria Paola Esposito, il consigliere regionale Alberto Mazzoleni e il deputato Andrea Tremaglia.

Tutti i rappresentanti istituzionali hanno sottolineato «l’importanza di fare rete e sistema: un obiettivo riuscito per Forme». Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha voluto essere presente con un video saluto dove ha sottolineato l’importanza dei prodotti tipici per il made in Italy. Francesco Maroni, presidente dell’associazione The Cheese Valleys – Le Tre Signorie, ha ricordato «il percorso di Progetto Forme, pronto ad un’ulteriore crescita in vista dei prossimi dieci anni».