Franchising orobico meglio del pre-Covid: «Più ricavi e addetti»

Nonostante l’andamento economico sfavorevole a Bergamo, il settore franchising gode di buona salute, con numeri che hanno ormai superato quelli del pre-Covid. Negli ultimi due anni infatti, secondo la recente ricerca di Assofranchising Confcommercio, sono 11 le reti di impresa bergamasche che hanno sviluppato in franchising il loro business in altri territori, in Italia e all’estero. Il numero è uguale a quello del 2019 anno precedente allo scoppio della pandemia, ma sono fortemente in crescita il giro d’affari, che passa da 68,5 milioni a 108,8 milioni di euro con una crescita del 58,7%; il numero di punti vendita in franchising cresciuti da 214 a 306 (+43,0%) e degli occupati saliti in 48 mesi da 515 a 736 (+42,9%).