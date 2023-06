Galateri entra in Polifin, Tivegna dg e nel Cda. Bosatelli: gruppo solido

Il nome è di quelli importanti, tra i protagonisti di mezzo secolo di finanza italiana: Gabriele Galateri di Genola , legatissimo in passato alla famiglia Agnelli (fu anche a.d. del gruppo Fiat nei primi anni Duemila) e con tanti altri incarichi ai vertici di aziende italiane (Mediobanca, Generali, Telecom, tanto per citarne qualcuna) entra nel gruppo bergamasco Polifin, che controlla Gewiss, Costim e Chorus Life con quasi tremila dipendenti in totale.