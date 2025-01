Gewiss investe 20 milioni in Arabia Saudita

L’ANNUNCIO. La multinazionale del settore elettrotecnico con sede a Cenate Sotto ha annunciato un investimento iniziale di 20 milioni di euro in Arabia Saudita per rafforzare la propria presenza nella regione e promuovere soluzioni innovative per la mobilità elettrica e la gestione intelligente dell’energia in ambito domestico, industriale e dell’illuminazione in genere.