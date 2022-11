Gewiss rileva Performance in Lighting: «Aperti ad altre operazioni straordinarie»

Illuminazione di impianti sportivi, di grandi aree industriali, ma anche di spazi commerciali, architetture e zone residenziali. Gewiss allarga il business nel settore illuminotecnico con l’acquisizione del 100% del gruppo veronese Perfomance in Lighting (Pil) con sede a Colognola ai Colli, 110 milioni di fatturato e 500 addetti. Quarant’anni di storia alle spalle, la società veneta, che finora ha fatto capo alla famiglia Lodi, è cresciuta notevolmente, arrivando oggi a contare stabilimenti in Germania, Belgio e Stati Uniti e una presenza in più di 100 Paesi. Il closing dell’operazione, il valore non viene comunicato, arriva dopo alcuni mesi di trattative, in esclusiva, con la società individuata come il tassello mancate per lo sviluppo organico di Gewiss e di tutto il mondo che ruota intorno a ChorusLife, il progetto di rigenerazione urbana eredità del fondatore Domenico Bosatelli, scomparso lo scorso giugno, che sta prendendo vita a Bergamo nell’ex area Ote dove sorgerà il primo smart district d’Italia.