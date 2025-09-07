Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Domenica 07 Settembre 2025

Giornata di chiusura per la Fiera di Sant’Alessandro, tra eventi e premiazioni - Foto e video

LA MANIFESTAZIONE. Bergamo capitale del mondo rurale con la fiera di Sant’Alessandro che in tre giorni ha sfiorato le 50 mila presenze.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore
Tra i tanti eventi collaterali, giornata dedicata alla premiazione dei bovini
Tra i tanti eventi collaterali, giornata dedicata alla premiazione dei bovini

Bergamo

Un traguardo importante per un evento che si conferma punto di riferimento di tanti professionisti e appassionati del settore, oltre che famiglie che hanno scelto di visitare la fiera che, di fatto, apre in via ufficiale il calendario del polo fieristico.

Il ritorno della rassegna zootecnica - con bovini, ovi-caprini, equidi e altri animali da fattoria - ha rappresentato uno degli eventi più attesi, accompagnato da un’area macchine e attrezzature molto frequentata dagli addetti ai lavori e da un’offerta sempre più ricca dedicata alle nuove frontiere dell’agritech, della digitalizzazione e della sostenibilità.

Oltre 190 gli espositori, in rappresentanza di 14 regioni italiane e due Paesi esteri (Austria ed Ecuador) hanno animato i 40mila metri quadrati di fiera, proponendo prodotti, soluzioni e saperi che spaziano dalle tecniche agricole più tradizionali fino agli scenari più avanzati legati all’intelligenza artificiale.

Migliaia le presenze in questi tre giorni, la manifestazione si chiude domenica 7 settembre alle 19.

Esposto il meglio dei macchinari
Esposto il meglio dei macchinari
(Foto di Bedolis)
Anche tanti animali
Anche tanti animali
(Foto di Bedolis)

La giornata è iniziata con la Santa Messa e sta proseguendo con spettacoli ed eventi dedicati al grande pubblico. Domenica 7 settembre in fiera vengono premiate anche le regine della manifestazione, i migliori capi bovini allevati nella Bergamasca.

Tra i tanti eventi collaterali, giornata dedicata alla premiazione dei bovini
Tra i tanti eventi collaterali, giornata dedicata alla premiazione dei bovini
(Foto di Bedolis)

Le info

Per info, ticket e programma completo degli eventi si rimanda al sito www.fieradisantalessandro.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Allevamento
Giorgio Lazzari