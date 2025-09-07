Giornata di chiusura per la Fiera di Sant’Alessandro, tra eventi e premiazioni - Foto e video

Un traguardo importante per un evento che si conferma punto di riferimento di tanti professionisti e appassionati del settore, oltre che famiglie che hanno scelto di visitare la fiera che, di fatto, apre in via ufficiale il calendario del polo fieristico.

Il ritorno della rassegna zootecnica - con bovini, ovi-caprini, equidi e altri animali da fattoria - ha rappresentato uno degli eventi più attesi, accompagnato da un’area macchine e attrezzature molto frequentata dagli addetti ai lavori e da un’offerta sempre più ricca dedicata alle nuove frontiere dell’agritech, della digitalizzazione e della sostenibilità.

Oltre 190 gli espositori, in rappresentanza di 14 regioni italiane e due Paesi esteri (Austria ed Ecuador) hanno animato i 40mila metri quadrati di fiera, proponendo prodotti, soluzioni e saperi che spaziano dalle tecniche agricole più tradizionali fino agli scenari più avanzati legati all’intelligenza artificiale.

Migliaia le presenze in questi tre giorni, la manifestazione si chiude domenica 7 settembre alle 19.

Esposto il meglio dei macchinari

(Foto di Bedolis) Anche tanti animali

(Foto di Bedolis)

La giornata è iniziata con la Santa Messa e sta proseguendo con spettacoli ed eventi dedicati al grande pubblico. Domenica 7 settembre in fiera vengono premiate anche le regine della manifestazione, i migliori capi bovini allevati nella Bergamasca.

Tra i tanti eventi collaterali, giornata dedicata alla premiazione dei bovini

(Foto di Bedolis)

Le info