Gli stipendi italiani tra i più bassi in Europa: al top Svizzera, Usa e Regno Unito

I lavoratori italiani sono pagati meno dei colleghi europei (e non solo). Lo confermano i numeri dell’ultima Mappa delle retribuzioni messa a punto dal Centro Studi di Confindustria Bergamo insieme ad altre 11 associazioni territoriali che coprono 18 province di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.

Sono quattro i profili presi in considerazione dalla ricerca, condotta su oltre 3.000 imprese con oltre 420 mila dipendenti, di cui 143 bergamasche con circa 23 mila addetti. Partendo dal gradino più alto, un senior manager in Italia guadagna in media 128 mila euro lordi all’anno, contro un salario da 357 mila euro in Svizzera, 179 mila nel Regno Unito, 150 mila in Germania, 144 mila in Olanda e 130 mila in Francia. Alle spalle dell’Italia si posizionano soltanto la penisola iberica e l’Europa dell’Est. Fuori dal Vecchio Continente, invece, negli Stati Uniti un senior manager è pagato 185 mila euro e in Giappone 150 mila, Anche con i manager l’Italia è meno generosa: da noi vengono pagati in media poco più di 65 mila euro, meno di Francia (67 mila euro), Germania (86 mila) e Regno Unito (89 mila), per non parlare della Svizzera, che ai manager offre un salario di quasi 169.000 euro all’anno, ma anche di Stati Uniti (98 mila) e Giappone (89 mila).