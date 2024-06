Guarnizioni del Sebino, un’Accademia per soddisfare la fame di manodopera

La richiesta è sempre altissima e la «fame» di manodopera esiste, anche in un settore trainante come quello delle guarnizioni industriali. È con queste premesse che nasce l’Accademia delle Guarnizioni del Sebino, struttura avanzata dedicata alla formazione di tecnici specializzati. L’Accademia, promossa dall’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino, è stata ideata in collaborazione con la Rubber Training Factory di Mongodi, primo centro formativo europeo interamente dedicato alle tecnologie della gomma e delle guarnizioni industriali.

Grande novità introdotta dall’Accademia sono i percorsi Ifts post-diploma in apprendistato, della durata di mille ore, di cui, 400 ore di formazione teorico pratica presso la Rubber Training Factory a Sarnico e 600 ore di training on-the-job direttamente in azienda. Questo percorso, unico nel suo genere, consente agli studenti di immergersi completamente nel mondo del lavoro - ed essere assunti in azienda fin dal primo giorno di corso - con l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate e pronte per inserirsi nel settore industriale.

Il corso, che inizierà a settembre, è rivolto a giovani under 25 con diploma di scuola secondaria superiore (quinto anno), o con diploma di quarto anno IeFp. Al termine del percorso, gli studenti otterranno una certificazione di Istruzione e formazione tecnica superiore, corrispondente al quarto livello del Quadro europeo delle qualifiche. Gli sbocchi professionali per gli studenti sono significativi e variegati, includendo ruoli come attrezzista, capoturno e manutentore, elementi fondamentali per potersi costruire una carriera nel settore.

L’offerta formativa dell’Accademia delle Guarnizioni si completa con i percorsi per operatori addetti allo stampaggio ed alla cernita automatica, con i quali vengono formate 120 persone all’anno attraverso otto edizioni della durata di 108 ore e un placement dell’85%.

La nascita dell’Accademia: momento fondamentale

«La nascita dell’Accademia delle Guarnizioni del Sebino segna un momento fondamentale per l’evoluzione del nostro settore - spiega Massimo Parzani, presidente dell’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino -. Attraverso questa iniziativa, puntiamo a colmare il gap di competenze tecniche specializzate, offrendo ai giovani una formazione di alta qualità che risponda concretamente alle esigenze delle aziende e del mercato del lavoro. Un investimento importante in formazione e sviluppo, non solo per la crescita individuale dei futuri tecnici, ma anche per il rafforzamento del tessuto economico e produttivo del Sebino e dell’intero settore industriale delle guarnizioni».