Hotellerie, Gewiss investe nel capitale di Vda Telkonet

Gewiss entra nel capitale di Vda Telkonet e rafforza la sua presenza nel settore dell’hôtellerie. L’azienda di Cenate Sotto ha confermato ieri di aver «raggiunto un accordo di investimento» con il gruppo di Pordenone, nato nel 2021 in seguito alla fusione dell’italiana Vda Group con l’americana Telkonet e che ha sedi in Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Medio Oriente e Sudest asiatico. Inoltre, nel 2024, il gruppo Vda Telkonet ha acquisito la croata Adria Electronic, specializzata nell’automazione residenziale.

L’annuncio di Gewiss arriva dopo mesi di interlocuzioni, iniziate nella seconda metà del 2025 e che continueranno per tutto il 2026: il colosso bergamasco non ha voluto chiarire l’entità dell’investimento, ma ha confermato che acquisirà il controllo e la maggioranza del gruppo Vda entro la prima metà dell’anno, puntando a salire alla quasi totalità delle quote entro la fine del 2026, a fronte del raggiungimento di alcuni obiettivi di mercato già concordati dalle due aziende.

Gestione di impianti degli hotel

Vda Telkonet è una multinazionale che produce «Guest room management systems» (Grms) ed «Energy management systems», ovvero sistemi per la gestione degli impianti degli hotel e delle loro stanze. L’azienda, che conta 200 dipendenti, opera in sessanta Paesi e ha all’attivo circa un milione di «smart room» installate in tutto il mondo. Tra le funzioni gestite dai suoi sistemi ci sono la sicurezza mediante i sistemi di accesso automatizzato, la regolazione del clima e l’illuminazione delle stanze, con l’obiettivo di bilanciare il confort degli ospiti e il risparmio energetico per i gestori delle strutture. L’acquisizione permetterà a Gewiss di entrare ancora più in profondità nelle forniture di sistemi ad alta tecnologia per le strutture ricettive, ibridando la propria offerta di prodotti con quella di Vda Telkonet.

Ecosistema tecnologico per gli hotel

A lungo termine, l’obiettivo della compagnia di Cenate Sotto è quella di unire le proprie competenze nell’automazione con le piattaforme smart di Vda per creare un nuovo ecosistema tecnologico destinato agli hotel. Il gruppo intende anche fornire delle soluzioni «chiavi in mano» ai gestori, accompagnandoli attraverso le fasi di progettazione degli impianti, costruzione e supporto post-vendita.