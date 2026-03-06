Hotellerie, Gewiss investe nel capitale di Vda Telkonet
SVILUPPO. Ingresso nel gruppo di Pordenone, la quota salirà fino al controllo. Il presidente Bosatelli: «Inauguriamo una nuova fase negli edifici smart».
Gewiss entra nel capitale di Vda Telkonet e rafforza la sua presenza nel settore dell’hôtellerie. L’azienda di Cenate Sotto ha confermato ieri di aver «raggiunto un accordo di investimento» con il gruppo di Pordenone, nato nel 2021 in seguito alla fusione dell’italiana Vda Group con l’americana Telkonet e che ha sedi in Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Medio Oriente e Sudest asiatico. Inoltre, nel 2024, il gruppo Vda Telkonet ha acquisito la croata Adria Electronic, specializzata nell’automazione residenziale.
L’annuncio di Gewiss arriva dopo mesi di interlocuzioni, iniziate nella seconda metà del 2025 e che continueranno per tutto il 2026: il colosso bergamasco non ha voluto chiarire l’entità dell’investimento, ma ha confermato che acquisirà il controllo e la maggioranza del gruppo Vda entro la prima metà dell’anno, puntando a salire alla quasi totalità delle quote entro la fine del 2026, a fronte del raggiungimento di alcuni obiettivi di mercato già concordati dalle due aziende.
Gestione di impianti degli hotel
Vda Telkonet è una multinazionale che produce «Guest room management systems» (Grms) ed «Energy management systems», ovvero sistemi per la gestione degli impianti degli hotel e delle loro stanze. L’azienda, che conta 200 dipendenti, opera in sessanta Paesi e ha all’attivo circa un milione di «smart room» installate in tutto il mondo. Tra le funzioni gestite dai suoi sistemi ci sono la sicurezza mediante i sistemi di accesso automatizzato, la regolazione del clima e l’illuminazione delle stanze, con l’obiettivo di bilanciare il confort degli ospiti e il risparmio energetico per i gestori delle strutture. L’acquisizione permetterà a Gewiss di entrare ancora più in profondità nelle forniture di sistemi ad alta tecnologia per le strutture ricettive, ibridando la propria offerta di prodotti con quella di Vda Telkonet.
Ecosistema tecnologico per gli hotel
A lungo termine, l’obiettivo della compagnia di Cenate Sotto è quella di unire le proprie competenze nell’automazione con le piattaforme smart di Vda per creare un nuovo ecosistema tecnologico destinato agli hotel. Il gruppo intende anche fornire delle soluzioni «chiavi in mano» ai gestori, accompagnandoli attraverso le fasi di progettazione degli impianti, costruzione e supporto post-vendita.
«L’accordo con Vda - spiega Fabio Bosatelli, presidente di Polifin e Gewiss - rafforza il percorso di evoluzione intrapreso dal nostro gruppo, che punta a integrare esperienze diverse e a consolidare una visione comune: sviluppare strutture sempre più intelligenti e sostenibili su scala globale. Insieme inauguriamo una nuova fase di innovazione nel campo degli edifici smart». Gli fa eco Paolo Cervini, a.d. di Polifin, Gewiss e Costim Re, che ha posto l’accento sulle ricadute pratiche dell’acquisizione: «La nostra visione è quella di realizzare spazi connessi attorno alle esigenze delle persone. Grazie alle competenze e alle tecnologie di Vda Telkonet amplieremo il nostro ecosistema per offrire alle strutture ricettive una trasformazione digitale completa».
