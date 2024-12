I depositi bancari in tenuta: 5 miliardi in più del pre-Covid

L’inflazione, il caro-energia, i salari che non tengono il passo del costo della vita. Nonostante una lunga congiuntura sfavorevole, i risparmi dei bergamaschi tengono. Nell’ultimo anno i depositi bancari in provincia di Bergamo – in sostanza, i soldi sui conti correnti – sono rimasti pressoché stabili, con una minima fluttuazione . E se rispetto a due anni fa si coglie invece un calo (-2,4% il dato totale, -5,9% lo specifico scostamento riferito ai depositi delle famiglie), in confronto al pre-Covid i risparmi dei bergamaschi restano ancora decisamente pingui: +5 miliardi di risparmi totali (considerando anche imprese e pubbliche amministrazioni), di cui +2,2 miliardi per i conti delle famiglie.

I dati della Banca d’Italia

L’emergenza Covid innescò l’aumento dei depositi

Le famiglie attingono dal «tesoretto»

«Da qualche tempo le famiglie hanno cominciato ad attingere dal tesoretto – osserva Carlo Piarulli, responsabile nazionale Credito di Adiconsum -. La congiuntura economica intacca soprattutto il potere d’acquisto di pensionati e lavoratori, cioè chi ha delle entrate (la pensione o lo stipendio, ndr) tendenzialmente fisse. Soffrono soprattutto i pensionati, che usano spesso i risparmi per sostenere la famiglia. Siamo in una sostanziale stagflazione, con prezzi che ancora crescono e un’economia ferma». L’orizzonte dell’economia è punteggiato da nuvoloni, la sensazione è che l’erosione dei risparmi possa farsi più significativa: «La situazione non è particolarmente rosea – riconosce Piarulli -. Anche l’andamento delle Pmi in Bergamasca non è dei migliori, ora vedremo quanto inciderà sulla nostra provincia la crisi dell’automotive. Probabilmente nell’immediato l’impatto non sarà elevatissimo, reggerà meglio chi forniva anche altri marchi e non solo Stellantins. Tuttavia, in questo settore è molto forte il legame con la Germania, e anche la Germania è in forte difficoltà».