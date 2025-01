I supermercati più amati dagli italiani: Esselunga, NaturaSì e Ipercoop guidano la classifica

Torna anche quest’anno la classifica - stilata da Altroconsumo in base alle preferenze dei consumatori - la classifica dei supermercati più amati dagli italiani. Secondo diversi criteri: i prezzi, il comfort, la qualità dei prodotti, l’assortimento, l’attesa alla cassa, sconti e promozioni.

Per stilare la graduatoria sono stati intervistati oltre 12mila tra soci e persone registrate al sito di Altroconosumo, raccogliendo più di 41mila diverse esperienze d’acquisto, sulla base delle quali sono state elaborate le classifiche di supermercati nazionali, discount e insegne locali.

I supermercati più amati dagli italiani: la classifica di Altroconsumo

I supermercati nazionali

A guidare la classifica dei supermercati nazionali sono Esselunga, NaturaSì e Ipercoop, a pari merito con il punteggio di 77 su 100. In particolare, NaturaSì vanta il primo posto in diverse categorie di valutazione: qualità dei prodotti con marchio del supermercato, tempi d’attesa e generale qualità dei prodotti, tre categorie in cui ha ottenuto una valutazione superiore a 80 su 100.

I discount

Valutazioni di alto livello anche per tante categorie di discount, tipologia di catena che - anche a fronte del carovita - conquista sempre più carrelli dei consumatori. Guidano la classifica Aldi ed Eurospin, ma altre sei catene hanno ottenuto una valutazione uguale o superiore a 70 su 100.

Le insegne locali

Restano molto amate dai clienti le insegne locali: su 40, 11 hanno ottenuto una valutazione «ottima» e nessuna è scesa sotto il «buono». A pari merito in prima posizione ci sono Dem, Rossetto, Mega e Iperal, seguite a breve distanza da una lunga serie di marchi.

La spesa online

Da considerare anche la spesa online, dove - sempre a pari merito - guidano la classifica Esselunga, Eurospin e Coop. I clienti hanno giudicato la facilità di navigazione del sito, la disponibilità dei prodotti, le condizioni in cui sono arrivati, i tempi e l’accuratezza della consegna, il servizio clienti.

In generale, per quanto riguarda le motivazioni che orientano il consumatore nella scelta del supermercato, emerge che uno su tre sceglie il supermercato per ragioni pratiche, di vicinanza a casa o al lavoro, uno su quattro per la convenienza dei prezzi e il 17% per la qualità dei prodotti.

E rispetto al 2023? I dati sono stabili, ma emerge - per tutti i marchi e le categorie - una riduzione del punteggio finale, legata in particolare ai tempi di attesa alle casse, a un minor apprezzamento della qualità dei prodotti freschi e all’aumento dei prezzi.

La nota metodologica di Altroconsumo

L’indagine si è svolta attraverso un questionario online spedito ai soci e ai fan (registrati al sito di Altroconsumo). Gli intervistati hanno avuto la possibilità di valutare fino a due catene di cui sono clienti abituali. I dati della soddisfazione per le varie catene si basano su 41.111 differenti esperienze di acquisto raccolte tra il 2023 e il 2024. Nella valutazione finale è stato dato un peso doppio alle esperienze più recenti.