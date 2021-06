Il 16 prima rata Imu: vale 10 miliardi. Verso la proroga al 30 giugno

Questo gettito, sottolinea la Uil in uno studio sull’imposta sugli immobili, tiene conto dell’abolizione delle rate Imu introdotte nel corso del 2021 per alcuni immobili strumentali alla produzione individuati nei vari Decreti per contrastare la pandemia. In particolare la rata è sospesa per gli immobili strumentali i cui possessori hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020. Saranno chiamati ai versamenti oltre 25 milioni di proprietari e comproprietari di immobili diversi dall’abitazione principale. Il 41% di coloro che dovrà pagare l’imposta è lavoratore dipendente o pensionato.

Il costo medio complessivo dell’Imu su una «seconda casa» (in alcuni casi di più proprietari), ubicata in un capoluogo di provincia - spiega Ivana Veronese, segretaria confederale Uil - sarà di 1.070 euro (535 euro da versare come acconto di giugno) con punte di oltre 2.000 euro a Roma.