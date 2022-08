Il caldo anticipa la vendemmia per i bianchi: «Previsto calo del 10%»

Pronti via e con qualche giorno di anticipo è iniziata la vendemmia anche in terra bergamasca. Tra i filari si raccolgono i primi grappoli per le basi spumante e, se in termini quantitativi si stima un calo del 10% a causa della siccità, le prime uve risultano decisamente di buona qualità. L’estate torrida e il clima secco hanno messo al riparo le viti dalle malattie, di conseguenza gli acini sono più piccoli degli anni scorsi, ma veramente sani. La pioggia degli ultimi giorni ha dato un contributo fondamentale in vigna, prima della raccolta dei bianchi, ma soprattutto per le ultime settimane di maturazione dei rossi.