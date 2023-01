Il fisco cambia volto, via l’Irap e moratoria estiva

Che intanto accende un faro anche sul caso delle plusvalenze fittizie nel calcio: il tema è sul tavolo e il governo non esclude novità in arrivo. Al Mef «stiamo riflettendo se la normativa fiscale fotografi in modo coerente e corretto il fenomeno» e la norma «potrebbe cambiare», annuncia il ministro Giancarlo Giorgetti, che parlando a Telefisco 2023 del Sole24Ore fa il punto anche sui vari dossier caldi: dai nuovi aiuti contro il caro energia al Pnrr (una sfida «difficile» senza uno snellimento delle procedure), dal nodo del Mes («c’è spazio per un diverso ruolo») all’Ue con la sfida della concorrenza (le regole vanno “riviste”, ma va anche evitato che il nuovo Patto di stabilità penalizzi gli investimenti). Per ridurre il debito il ministro indica la strada della crescita, ma anche della gestione del bilancio, sottolineando che il governo ha finora «dimostrato grande responsabilità».