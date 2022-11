Il lavoro introvabile: alle coop orobiche mancano 700 addetti

La voragine che si è aperta durante il Covid è ancora aperta, come una ferita che non riesce a rimarginarsi. Gli operatori che hanno lasciato le cooperative per ospedali e case di riposo, indietro non sono tornati e si fa fatica a trovarne di nuovi. A soffrire della carenza di personale è tutto il settore: mancano all’appello circa 700 lavoratori su 13.400 occupati nelle coop orobiche, di cui 500 tra infermieri, Oss, educatori e fisioterapisti nelle cooperative socio-assistenziali (su 8mila addetti): c’è un calo di appeal, gli stipendi più bassi rispetto al pubblico pesano come mai in passato e, nonostante l’impulso del Covid sulle professioni sanitarie, anche il prestigio sociale riconosciuto a questi lavoratori sembra essere calato al punto che troppe posizioni all’interno delle realtà che operano nel Terzo settore restano vacanti.