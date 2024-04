«Il lavoro viaggia con noi», tour per l’orientamento agli studenti

Nel proprio curriculum vitae è importante andare oltre l’ordine cronologico dei titoli scolastici, inserendo le proprie esperienze e capacità per permettere a chi lo riceve di capire qualcosa di più della personalità di chi ha di fronte. Questo e altri suggerimenti saranno dati, con un approccio molto pratico, agli studenti e alle studentesse che martedì 16 aprile vorranno fermarsi al truck di «Il Lavoro viaggia con noi! Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza», il rimorchio che Fondazione Consulenti per il Lavoro, Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sta facendo viaggiare in tutta Italia.

Tappa a Bergamo in Piazzale Alpini

Un tour che farà tappa a Bergamo, in Piazzale degli Alpini, il martedì 16 aprile quando, dalle 9 alle 14, i consulenti del lavoro accanto a chi si occupa di orientamento e di opportunità di occupazione sul territorio, sarà a disposizione dei giovanissimi in cerca di una professione, mostrando loro quali sono le posizioni più ricercate dalle realtà bergamasche, come presentarsi e come cercare l’offerta più adatta alle proprie caratteristiche.

«Vogliamo avere un approccio molto pratico» conferma Marcello Razzino, presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo nel presentare l’iniziativa. Molti gli istituti della città e della provincia invitati a partecipare con i loro studenti, per quella che vuole essere una lunga mattinata dedicata al lavoro nella sua accezione più pura, comprese le sue criticità. Quali contratti, come evitare il lavoro nero, come riconoscere la legalità nelle offerte di impiego saranno temi trattati attraverso il videogioco GenL, creato dall’Ordine per parlare di lavoro etico alle nuove generazioni. In piazza ci sarà anche la possibilità di colloqui con esperti per acquisire consapevolezza delle proprie aspirazioni e competenze, nonché sui percorsi da intraprendere per svolgere la professione dei propri sogni. Il truck avrà una piccola sala riunione all’interno, per i momenti più istituzionali, e sarà attorniato dagli stand delle diverse realtà dedicate all’orientamento per accogliere sia studenti delle scuole superiori che universitari e chiunque sia interessato a muovere i primi passi verso la propria professione futura.

«Grande interesse tra le scuole»