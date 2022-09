Il superbonus vola, resta il nodo crediti. Lombardia al top

Sul tema pende sempre il nodo della cessione dei crediti: tema particolarmente caro ai partiti, tornati in pressing attraverso il decreto aiuti bis in via di conversione al Senato. A fotografare la crescita senza sosta dell’utilizzo del superbonus è il monitoraggio mensile dell’Enea. L’ultimo report, con i dati aggiornati al 31 agosto, evidenzia un numero di asseverazioni salito a quota 243.907 (erano 223.951 a fine luglio), con un totale di investimenti ammessi alla detrazione pari a 43,018 miliardi di euro (dai 39,75 di fine luglio) e detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori per 47,32 miliardi (dai 43,72 del mese precedente). Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è pari a 30,4 miliardi, per il 70,7% dei lavori realizzati, mentre le detrazioni maturate per i lavori conclusi ammontano a 33,45 miliardi.