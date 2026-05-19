Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Martedì 19 Maggio 2026

Il Taleggio Dop sempre più internazionale: cresce la produzione con 8,7 milioni di chili

CONSORZIO DI TUTELA . La Francia è il primo Paese per vendite estere, seguono Stati Uniti e Germania. L’exploit dopo la presenza a Masterchef.

Lettura 1 min.
Il Taleggio Dop sempre più internazionale: cresce la produzione con 8,7 milioni di chili
Una forma di Taleggio

Il 2025 è stato l’anno del Taleggio nel mondo. Secondo i dati definitivi rilasciati dal Consorzio tutela Taleggio, presieduto da Lorenzo Sangiovanni, infatti, la produzione totale annua della Dop è cresciuta rispetto al 2024, raggiungendo la quota di 8,7 milioni di chilogrammi, con picchi significativi registrati nel mese di ottobre, che ha sfiorato il milione di chili (911.444 kg). Ma sono soprattutto i dati legati alle esportazioni a mostrare lo stato di buona salute del tipico formaggio bergamasco. «Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025, che testimoniano la forza e la versatilità del Taleggio Dop sul mercato globale. La nostra strategia di internazionalizzazione e innovazione continua a dare i suoi frutti, e siamo pronti a nuove sfide per consolidare il nostro brand come leader nel settore» ha commentato Lorenzo Sangiovanni, presidente del Consorzio tutela Taleggio

Lorenzo Sangiovanni, presidente del Consorzio tutela Taleggio: «La nostra strategia di internazionalizzazione e innovazione continua a dare i suoi frutti, e siamo pronti a nuove sfide per consolidare il nostro brand come leader nel settore»

Le vendite maggiori in Francia

Le vendite all’estero, infatti, sono arrivate a pesare per il 30% della produzione totale. L’Europa rimane il bacino principale, assorbendo il 68,5% delle esportazioni. Tra i Paesi al primo posto c’è la Francia, con circa 496 tonnellate nel 2025 e una crescita costante (più 6,4% rispetto al 2024). Nel solo quarto trimestre del 2025, i vicini d’Oltralpe hanno importato

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno acquistato
332 tonnellate di Taleggio

131.377 kg, con un incremento pari al più 3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Segue la Germania, che raggiunge le 303 tonnellate totali. Risultati significativi anche per il Portogallo, che nel quarto trimestre del 2025 ha segnato un incremento del 39% rispetto allo stesso periodo del 2024, e per il Lussemburgo, che ha chiuso il trimestre con una crescita del 16%. Fuori dai confini europei i principali acquirenti sono gli Stati Uniti, con oltre 332 tonnellate esportate.

Il Taleggio Dop sempre più internazionale: cresce la produzione con 8,7 milioni di chili
Il taleggio in tavola: le vendite all’estero, infatti, sono arrivate a pesare per il 30% della produzione totale

Il successo dopo MasterChef e «TaleJoe»

A migliorare le vendite internazionali, spiegano dal Consorzio, è stata una comunicazione mirata, che ha ringiovanito l’immagine e la percezione del formaggio, spingendone la presenza su format televisivi e digitali di successo. Tra questi la partnership con Joe Bastianich nel suo «TaleJoe» e l’ingresso nella cucina di MasterChef.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Europa
Francia
Germania
Lussemburgo
Portogallo
Stati uniti d'America
Economia, affari e finanza
Commercio Estero
Industria Trasformazione
Alimentare
lorenzo sangiovanni