Il 2025 è stato l’anno del Taleggio nel mondo. Secondo i dati definitivi rilasciati dal Consorzio tutela Taleggio, presieduto da Lorenzo Sangiovanni, infatti, la produzione totale annua della Dop è cresciuta rispetto al 2024, raggiungendo la quota di 8,7 milioni di chilogrammi, con picchi significativi registrati nel mese di ottobre, che ha sfiorato il milione di chili (911.444 kg). Ma sono soprattutto i dati legati alle esportazioni a mostrare lo stato di buona salute del tipico formaggio bergamasco. «Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025, che testimoniano la forza e la versatilità del Taleggio Dop sul mercato globale. La nostra strategia di internazionalizzazione e innovazione continua a dare i suoi frutti, e siamo pronti a nuove sfide per consolidare il nostro brand come leader nel settore» ha commentato Lorenzo Sangiovanni, presidente del Consorzio tutela Taleggio

Lorenzo Sangiovanni, presidente del Consorzio tutela Taleggio: «La nostra strategia di internazionalizzazione e innovazione continua a dare i suoi frutti, e siamo pronti a nuove sfide per consolidare il nostro brand come leader nel settore»

Le vendite maggiori in Francia

Le vendite all’estero, infatti, sono arrivate a pesare per il 30% della produzione totale. L’Europa rimane il bacino principale, assorbendo il 68,5% delle esportazioni. Tra i Paesi al primo posto c’è la Francia, con circa 496 tonnellate nel 2025 e una crescita costante (più 6,4% rispetto al 2024). Nel solo quarto trimestre del 2025, i vicini d’Oltralpe hanno importato

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno acquistato

332 tonnellate di Taleggio 131.377 kg, con un incremento pari al più 3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Segue la Germania, che raggiunge le 303 tonnellate totali. Risultati significativi anche per il Portogallo, che nel quarto trimestre del 2025 ha segnato un incremento del 39% rispetto allo stesso periodo del 2024, e per il Lussemburgo, che ha chiuso il trimestre con una crescita del 16%. Fuori dai confini europei i principali acquirenti sono gli Stati Uniti, con oltre 332 tonnellate esportate.

Il taleggio in tavola: le vendite all’estero, infatti, sono arrivate a pesare per il 30% della produzione totale

Il successo dopo MasterChef e «TaleJoe»