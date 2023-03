Il tasso di disoccupazione cala ancora: 3,4%. Ci sono 4mila occupati in più ma 42 mila dimissioni

Un bel passo avanti quello ottenuto nel 2022 sul fronte occupazione in Bergamasca. Lo rivelano sia i dati annuali Istat usciti ieri sia quelli della Provincia, legati al sistema informativo regionale sulle Comunicazioni Obbligatorie. Il numero più importante (e più atteso) in assoluto è quello legato al tasso di disoccupazione che conferma gli ulteriori progressi post pandemia in Bergamasca, con un ulteriore piccolo ma significativo calo rispetto al 2021: si passa infatti dal 3,5 al 3,4, meno delle metà della media italiana, 8,2, ma anche molto più basso del tasso lombardo che si attesta al 4,9 (il tasso di occupazione orobico è invece del 52,4, in crescita rispetto al 2021). E se la disoccupazione maschile appare davvero attorno alla soglia fisiologica con un tasso del 2,4, comunque più basso del 2,8 del 2021, a sorprendere in positivo è il tasso del 4,8 femminile, che pur essendo doppio rispetto agli uomini, mostra progressi nella classifica regionale, che di solito vedeva Bergamo relegata nelle ultime posizioni. Questo miglioramento del tasso di disoccupazione porta Bergamo al sesto posto nella classifica nazionale (secondo lombardo) dietro soltanto a Bolzano (prima con 2,1), Belluno, Lecco, Pordenone e Verona.