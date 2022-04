Il Vinitaly parte forte: boom di presenze e voglia di ripartire

Debutto decisamente sopra le aspettative per Vinitaly. La kermesse veronese, da sempre punto di riferimento per il mondo dell’enologia, sta suscitando grande interesse sia da parte del pubblico che degli operatori qualificati. Massima affluenza e pienone per l’edizione 2022, che punta alla vera ripartenza del comparto, nonostante le incognite legate al conflitto in Ucraina e al caro materie prime.