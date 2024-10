Imprese aperte e chiuse: il saldo resta positivo, ma la manifattura cala

Anche nel terzo trimestre 2024 resta positivo l’andamento della natalità delle imprese in provincia di Bergamo. Secondo i dati della Camera di commercio infatti, le iscrizioni sono state 1.036, in aumento del 7,9% su base annua, e le cessazioni complessive si sono fermate a 758, in netto calo rispetto a un anno fa. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni complessive risulta quindi positivo con un 278 posizioni in più: dinamismo che si spiega con l’aumento delle iscrizioni e la diminuzione delle cessazioni, soprattutto quelle d’ufficio. A fine trimestre il numero complessivo di imprese registrate ha toccato quota 91.157.