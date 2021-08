In arrivo l’esperto in crisi d’impresa. «Un aiuto prezioso»

«Potranno diventare esperti gli avvocati iscritti all’albo da almeno 5 anni che abbiano già una esperienza nel settore delle crisi di impresa - spiega la presidente dell’Ordine degli avvocati, Francesca Pierantoni - sarà poi il ministero della Giustizia a darci qualche dettaglio in più anche sulla formazione aggiuntiva». Per la presidente, «si andranno ad individuare professionisti che hanno già delle competenze e un’esperienza in questo settore. L’avvocato non è solo quello legato alla giurisdizione e al suo lavoro in tribunale, ma può occuparsi anche d’altro, come in questo caso, mettendo a frutto le sue capacità di negoziazione per risolvere i problemi tra imprenditori e creditori».

Pierantoni si dice «ottimista» sulla nuova figura: «Come avvocati vediamo spesso imprese entrare in una fase di crisi dalla quale non si riprendono più, mentre la finalità della normativa è proprio quella di prevenire le crisi andando ad aiutare le imprese in una fase non ancor del tutto cristallizzata in negativo, non ancora destinate al concordato o a procedure esecutive. Quando cioè le aziende possono riprendersi grazie all’aiuto di professionisti esperti». Prevenire, per l’Ordine degli avvocati, è importante soprattutto «in questa crisi galoppante», mascherata per ora dal blocco dei licenziamenti e dagli aiuti di Stato. «Ma quando finirà questa fase, è facile immaginare che tante aziende potranno avere dei problemi». La presidente prevede che su oltre 2 mila iscritti all’albo bergamasco, almeno un centinaio possa essere interessato a chiedere di diventare esperto in crisi d’impresa, calcolando quelli che già si dedicano alle procedure concorsuali o fanno i curatori fallimentari.