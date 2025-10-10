Burger button
Economia / Hinterland
Venerdì 10 Ottobre 2025

In Lombardia raggiunto il primo accordo regionale per i driver Esselunga

LA CGIL. È il primo territoriale dopo l’intesa nazionale del 31 luglio: coinvolti anche una cinquantina di driver della sede bergamasca di Lallio.

A distanza di poco più di due mesi dall’accordo nazionale sottoscritto il 31 luglio scorso, è stato siglato il primo accordo regionale di filiera per i lavoratori della consegna spesa per conto di Esselunga. L’intesa, firmata tra le organizzazioni sindacali e le aziende Deliverit, Brivio & Viganò Logistics e Cap Delivery, riguarda oltre 600 driver impiegati in Lombardia, tra cui i cinquanta addetti della sede bergamasca di Lallio.

Lo rende noto la Cgil di Bergamo, aggiungendo che l’accordo definisce «in modo chiaro ed esigibile l’importo della trasferta giornaliera: 18 euro al giorno, che si aggiungono alla retribuzione ordinaria. Una conquista concreta, che segna la chiusura della vertenza sul pagamento delle prestazioni ordinarie e accessorie e rappresenta un avanzamento importante sul piano del riconoscimento economico per chi ogni giorno svolge un lavoro tanto delicato quanto faticoso».

«Con questa firma si chiude un capitolo importante: quello relativo al riconoscimento economico delle prestazioni ordinarie e accessorie», commenta Pierluigi Costelli, della Filt Cgil di Bergamo. «Dopo mesi di mobilitazione, i driver delle consegne per conto di Esselunga riceveranno, oltre allo stipendio lordo ordinario, che si aggira attorno ai 1.900 euro, una trasferta giornaliera di 18 euro per ogni giornata lavorata», aggiunge il sindacato.

«Un risultato significativo, frutto di determinazione e di un lungo confronto. Siamo soddisfatti per quanto ottenuto fin qui, dopo oltre sei mesi di trattative, scioperi e presidi. Ora si apre un nuovo fronte: quello delle modalità di pagamento delle prestazioni straordinarie, che non può essere rinviato ulteriormente», conclude la Cgil di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

