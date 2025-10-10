In Lombardia raggiunto il primo accordo regionale per i driver Esselunga

A distanza di poco più di due mesi dall’accordo nazionale sottoscritto il 31 luglio scorso, è stato siglato il primo accordo regionale di filiera per i lavoratori della consegna spesa per conto di Esselunga . L’intesa, firmata tra le organizzazioni sindacali e le aziende Deliverit, Brivio & Viganò Logistics e Cap Delivery, riguarda oltre 600 driver impiegati in Lombardia , tra cui i cinquanta addetti della sede bergamasca di Lallio .

Lo rende noto la Cgil di Bergamo , aggiungendo che l’accordo definisce «in modo chiaro ed esigibile l’importo della trasferta giornaliera: 18 euro al giorno , che si aggiungono alla retribuzione ordinaria. Una conquista concreta, che segna la chiusura della vertenza sul pagamento delle prestazioni ordinarie e accessorie e rappresenta un avanzamento importante sul piano del riconoscimento economico per chi ogni giorno svolge un lavoro tanto delicato quanto faticoso ».

«Un risultato significativo, frutto di determinazione e di un lungo confronto. Siamo soddisfatti per quanto ottenuto fin qui, dopo oltre sei mesi di trattative, scioperi e presidi. Ora si apre un nuovo fronte: quello delle modalità di pagamento delle prestazioni straordinarie, che non può essere rinviato ulteriormente», conclude la Cgil di Bergamo.