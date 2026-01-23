Industria del futuro: robotica e Intelligenza artificiale al Joiint Lab

Con un investimento iniziale di 5 milioni di euro, si rinnova per 11 anni l’accordo tra Istituto Italiano di Tecnologia e consorzio privato Intellimech per il laboratorio congiunto Joiint Lab, il «ponte» tra mondo della ricerca e industria nato nel 2020 con l’obiettivo di dare forma alle fabbriche del futuro attraverso l’applicazione della robotica e dell’intelligenza artificiale. Il consolidamento di questo ecosistema pubblico-privato è stato ufficializzato a Bergamo in occasione di un evento organizzato con Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso e Università degli Studi di Bergamo.

Laboratorio sulla robotica e ricerca

Il principale obiettivo del primo accordo del 2020 è stato quello di sviluppare un laboratorio congiunto nel campo della robotica e della meccatronica per applicazioni industriali nell’area di Bergamo, creando un collegamento tra le attività di ricerca svolte nei laboratori di Iit e le esigenze dei partner industriali. Il nuovo accordo mira a consolidare il laboratorio anche attraverso la creazione di un’unità di ricerca chiamata «NuBots, Physical AI technologies for Human-Robot CoEvolution», la prima per Iit cofinanziata da un sistema pubblico e un sistema di privati, perseguendo un modello di sviluppo tipico degli Stati Uniti.

In particolare, il futuro del Joiint Lab si concentrerà nell’evolvere il paradigma della fabbrica tradizionale, monolitica e rigida, verso un’architettura distribuita, in cui la gestione centrale coordina reti di produzione autonome dislocate a livello locale o globale, abilitando lo sviluppo di infrastrutture flessibili e robotizzate che superano i vincoli di oggi per affrontare sfide climatiche, spaziali e logistiche, mantenendo gli esseri umani al centro della supervisione strategica e del valore decisionale. Le principali tecnologie abilitanti che verranno sviluppate sono il metaverso industriale, un ambiente real-time integrato che fonde gemelli digitali, interfacce immersive e IA generativa per simulazione, design, validazione, monitoraggio e controllo di sistemi cyber-fisici complessi, e i robot modulari e riconfigurabili, capaci di operare in autonomia all’interno di processi robotizzati e in collaborazione con umani e ambiente grazie all’intelligenza artificiale fisica.

La formazione di professionisti

Un altro obiettivo dell’accordo riguarda la formazione di professionisti con competenze tecniche e scientifiche di alto livello che avranno diretto collegamento con le realtà industriali. Il quartier generale di Joiint Lab si trova a Kilometro Rosso (Bergamo) e dispone di 274 metri quadrati di laboratori, ai quali si aggiungono spazi della sede genovese dell’Iit e lo showroom situato presso Point Dalmine condiviso con Intellimech.