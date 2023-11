Inflazione, il calo è un’illusione: «Extra spesa» di 448 euro annui

Un’«illusione ottica». Numeri ufficiali alla mano, stando ai valori diffusi ieri dall’Istat sulle province italiane, l’inflazione sembrerebbe precipitata: il dato su base annuale per la Bergamasca – cioè il dato riferito ai prezzi di ottobre 2023, confrontati con quelli di ottobre 2022 – scende infatti a +1,5%, mentre un mese fa viaggiava ancora al +5%. Di «effetto ottico matematico» parla Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, spiegando perché il valore appaia così contenuto: è dovuto «al fatto che nell’ottobre del 2022 in Italia e nella gran parte delle nostre città si era raggiunto il record dell’inflazione annua, e quindi il confronto ora rispetto a quel mese risulta falsato, ma resta comunque una stangata per gli italiani». La dinamica la spiega anche l’Istat: «La drastica discesa del tasso di inflazione si deve in gran parte all’andamento dei prezzi dei beni energetici, in decisa decelerazione tendenziale a causa dell’effetto statistico derivante dal confronto con ottobre 2022, quando si registrarono forti aumenti dei prezzi del comparto».

In altri termini: i prezzi di ottobre 2023 sono stati confrontati con un mese (ottobre 2022) in cui i prezzi erano già saliti alle stelle, trainati dalla bolla energetica, e ora l’inflazione risulta sostanzialmente «cronicizzata» su valori costanti. Se l’indice generale dei prezzi su base annua è appunto all’1,5%, spacchettando i dati riferiti alla Bergamasca emerge che i prodotti dei prezzi alimentari sono al +5%, mentre rincari considerevoli si osservano ancora sui pacchetti vacanza (+20%), sui servizi di alloggio (hotel e altre strutture ricettive, +9,6%), servizi di trasporto (+6,6%) e ristorazione (+4,2%). Magra consolazione, Bergamo rimane una delle città d’Italia in cui l’inflazione corre più lenta: è infatti al 30° posto, al di sotto della media nazionale, e oggi rispetto a un anno fa l’inflazione si traduce – secondo i calcoli dell’Unione nazionale consumatori – in un’«extra spesa» di 448 euro annui per una famiglia media; Milano è invece la città più «rincarata», +679 euro su base annua.

Guardando, invece, solo alla «variazione congiunturale» dei prezzi, cioè all’inflazione su base mensile (i prezzi di ottobre 2023 confrontati con i prezzi di settembre 2023), la variazione in provincia di Bergamo è del -0,3% (a settembre si era invece registrato un +0,3%): frenano – stando ai calcoli dell’Istat – alcune delle principali voci di spesa, dai prodotti alimentari (-0,1%) ai trasporti (-0,6%), ma rimbalzano lievemente i prezzi di energia elettrica e gas (+0,4%).