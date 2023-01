Infortuni sul lavoro, nel 2022 oltre 37 denunce al giorno

Il bilancio resta sempre pesante: il 2022 si conferma un anno nero per gli infortuni sul lavoro. Nei primi undici mesi dell’anno, in Bergamasca si sono contate 12.434 denunce, in pratica oltre 37 al giorno in media. Rispetto a un anno fa, quando le denunce erano state 10.795, si scorge dunque una crescita del 15,18%: un dato pesante, però più basso rispetto a una media regionale che schizza addirittura al +32,42%; sempre per il periodo gennaio-novembre, in Lombardia si è passati da 92.969 a 123.109 denunce.