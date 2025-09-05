Burger button
Economia / Bergamo Città
Venerdì 05 Settembre 2025

Innovazione e tradizione alla Fiera di Sant’Alessandro - Foto

LA MANIFESTAZIONE. È stata ufficialmente inaugurata la 22ª edizione della Fiera di Sant’Alessandro, ricorrenza istituita nel 1120 dal Comune di Bergamo in onore del Santo Patrono, divenuta oggi uno dei principali appuntamenti italiani dedicati ad agricoltura, zootecnia, macchinari e tecnologie, con un’attenzione crescente all’innovazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

All’apertura della manifestazione
All’apertura della manifestazione
(Foto di Frau)

Bergamo

Organizzata da Bergamo Fiera Nuova in collaborazione con Promoberg, la Fiera di Sant’Alessandro in via Lunga, dopo lo stop dello scorso anno legato alla “lingua blu”, segna il ritorno della grande rassegna zootecnica con bovini e ovi-caprini, affiancati da cavalli, asini, colombi ornamentali e cani, insieme a un ampio panorama espositivo dedicato a macchine agricole, agroalimentare, equitazione, energie rinnovabili e agritech.

Alla Fiera Sant’Alessandro
Alla Fiera Sant’Alessandro
Alla Fiera Sant’Alessandro
Alla Fiera Sant’Alessandro
Alla Fiera Sant’Alessandro
Alla Fiera Sant’Alessandro

Su una superficie di 40mila metri quadrati – di cui 15mila al coperto –, la Fiera propone oltre 190 imprese provenienti da 14 regioni italiane e due Paesi esteri (Austria ed Ecuador), offrendo al pubblico un viaggio tra le eccellenze del mondo rurale. La manifestazione unisce tradizione e innovazione, con spazi dedicati alle pratiche agricole più antiche e momenti di confronto sui temi più attuali: cambiamento climatico, transizione green, intelligenza artificiale applicata al settore primario.

Il taglio del nastro: da sin Oriana Ruzzini, Elena Carnevali, Erminia Comencini, Rebecca Frassini, Laura Magoni e Ornella Schenati
Il taglio del nastro: da sin Oriana Ruzzini, Elena Carnevali, Erminia Comencini, Rebecca Frassini, Laura Magoni e Ornella Schenati
(Foto di Gian Vittorio Frau)

Convegni e workshop per esperti si alterneranno a esperienze uniche per famiglie e bambini: dal Gioco Cow al Battesimo della sella dedicato ai più piccoli che vogliono provare l’ebbrezza del primo cavallo in sella, all’Onoterapia per entrare in contatto con gli asini e capirne il valore empatico e terapeutico, utile anche ai bambini. Tra trattori e tradizioni, non mancheranno droni e intelligenza artificiale per una finestra sul futuro dell’agricoltura. Novità dell’edizione 2025, il Gran Galà Equestre – Giona Show con la partecipazione straordinaria della cantante, artista e attivista Gessica Notaro.

In tantissimi alla fiera
In tantissimi alla fiera

La manifestazione, che nella sua prima giornata è aperta al pubblico gratuitamente, può contare anche quest’anno sul sostegno di un ecosistema di istituzioni del territorio: Provincia di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo, Banco BPM Credito Bergamasco e Intesa Sanpaolo (main sponsor), DeniCar (mobility partner), oltre a numerose associazioni di categoria e realtà territoriali.

L’area espositiva
L’area espositiva

Gli orari

La manifestazione resterà aperta fino a domenica 7 settembre con i seguenti orari: venerdì 5 e sabato 6 settembre dalle 14 alle 22, domenica dalle 9 alle 19. Per info, ticket e programma completo degli eventi si rimanda al sito www.fieradisantalessandro.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Intrattenimento (generico)
Rebecca Frassini
Oriana Ruzzini
Gessica Notaro
Elena Carnevali
Erminia Comencini
Intesa Sanpaolo