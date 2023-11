Inps: lo stipendio delle donne 8.000 euro più basso dei maschi

Non solo sotto il profilo dello stipendio: ma le retribuzioni contano ancora. I dati riguardano il 2022. Lo stipendio medio annuo di chi lavora nel settore privato non agricolo in Italia è di 22.839 euro ma per il genere maschile sale a 26.227 euro contro i 18.305 euro del genere femminile con un divario di genere di ben 7.922 euro .

Le differenze a dire il vero non sono marcate solo tra uomini e donne ma anche tra Nord e Sud 26.933 al Settentrione mentre per Sud e Isole le medie sono di 16.959 e 16.641 euro. E se i dipendenti privati crescono, lo scorso anno sono stati il 4,3% in più rispetto al 2021, crescono anche le posizioni lavorative, quasi 15 milioni in tutto ed anche le imprese, l’1,6% in più rispetto all’anno precedente. Ma a fronte di una dimostrata vitalità nel mondo del lavoro il divario resta. E non solo evidentemente per il trattamento retributivo in senso stretto.