Isee, avviso dell’Inps I titoli di Stato vanno dichiarati

Per la Uil il rischio è comunque che aumenti il divario fra chi ha bisogno di aiuti e chi no.

In mancanza delle modifiche al regolamento Isee, la permanenza dell’obbligo di dichiarare l’eventuale risparmio in titoli di Stato fino a 50 mila euro è rilevante sia per i servizi non erogati da Inps il cui pagamento è legato all’Isee (come ad esempio le tasse universitarie, la mensa scolastica, gli sconti sul trasporto pubblico) sia per le prestazioni erogate direttamente dall’Istituto come l’Assegno unico o l’Assegno di inclusione sociale. La mancata applicazione della disposizione è rilevante anche ai fini delle valutazioni in ordine alla vendita dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari con obbligo di rimborso assistito con garanzia dello Stato, come i prodotti del risparmio postale che certamente verrebbero favoriti nella scelta di investimento da parte delle famiglie. La messa a punto del Dpcm richiederà sicuramente ancora del tempo per un iter che parte dai ministeri competenti, coinvolge gli enti interessati e deve essere esaminato dal Consiglio di Stato prima di essere formalizzato da Palazzo Chigi e approdare in Gazzetta Ufficiale. Molto probabilmente sarà necessario gestire il meccanismo di «transizione» tra chi, in questo periodo di «vacatio» non ha potuto usufruire delle nuove norme di fatto in vigore ma non operative. Difficile, invece, che il ritardo nella misura - finalizzata a spingere i risparmi degli italiani sui titoli pubblici - possa avere un qualche impatto sui prossimi collocamenti di Btp.