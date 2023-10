Italcementi inaugura la nuova sede. E cambia l’amministratore delegato

Ormai è questione di giorni per la presentazione della nuova sede e anche per quella del nuovo amministratore delegato. Il 9 novembre è il giorno in cui le circa 120 persone che lavorano all’i.lab - l’edificio realizzato per Italcementi dall’archistar Richard Meier all’interno del Kilometro Rosso - potranno visitare gli uffici dell’Innovation Campus di Peschiera Borromeo (Milano) in cui saranno trasferite. Lo stesso giorno, alla presenza anche dei sindacati nazionali, regionali e territoriali, saranno presentati il nuovo brand Heidelberg Materials e il nuovo a.d. Stefano Gallini.

La notizia già a inizio anno

Per i dipendenti dell’ormai ex Italcementi - la nuova «legal entity» si chiama Heidelberg Materials Italia Cementi Spa - non è certo una sorpresa: l’abbandono dell’i.lab era stato annunciato a inizio anno: altri 90 lavoratori si sono già trasferiti negli uffici di via Tridentina in città (a pochi passi dall’ex quartier generale di via Camozzi, demolito e dove saranno realizzati edifici residenziali e commerciali) e 12 si occuperanno di ricerca nella cementeria di Calusco d’Adda. Per andare incontro agli inevitabili disagi di chi, dalla nostra provincia, deve spostarsi in quel di Peschiera Borromeo, l’azienda - ceduta nel 2016 dalla Italmobiliare della famiglia Pesenti ai tedeschi di Heidelberg - ha messo in campo alcune soluzioni. Dall’estensione dello smart working (fino a 10 giorni al mese) a bus navetta che dalla stazione di Pioltello raggiungono la nuova sede e viceversa; e bus navetta che dalla stazione di Bergamo raggiungono gli uffici di Peschiera Borromeo. Il «trasloco» è previsto a partire da novembre.

Nuove nomine

L’avvicendamento tra l’attuale a.d. Roberto Callieri e Gallini, invece, si spiega con l’ingresso di Callieri nel managing board di Heidelberg Materials, dove assumerà la responsabilità dell’Asia all’interno dell’area Asia-Pacifico del gruppo a partire da gennaio (e fino a dicembre 2026). Callieri è entrato in Italcementi nel 1990, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali a Puerto Rico, negli Stati Uniti, in Canada, Turchia, Thailandia, Egitto e Italia. E dal 2016 ha ricoperto la carica di amministratore delegato di Italcementi. Gallini attualmente è general manager della regione Africa Occidentale e diventerà nuovo country manager per l’Italia a partire dal 1 gennaio 2024. Gallini riporterà a Jon Morrish, area board member per l’Europa.