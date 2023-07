La cassa integrazione risale: a giugno sopra il milione di ore

Il rialzo (forse) non è del tutto inatteso, ma è comunque significativo. A giugno, nella nostra provincia, la cassa integrazione rialza la testa, superando il milione di ore richieste dalle aziende (1.346.250). E il dato è in controtendenza rispetto ai numeri nazionali: le ore autorizzate dall’Inps il mese scorso nel Belpaese, infatti, sono state 29,4 milioni, il 15% in meno rispetto a maggio (34,5 milioni) e il 41% in meno a confronto con giugno 2022 (49,7 milioni).