«La Conad crescerà con l’ex Teatro Nuovo» E in via Carducci si riapre il 2 settembre

«Puntiamo assolutamente su Bergamo, è un territorio in cui negli ultimi 10 anni abbiamo lavorato per sviluppare la nostra quota e che ci sta dando grandi soddisfazioni». Ad affermarlo è Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord, la società che dal 18 agosto gestisce ufficialmente lo Spazio Conad di via Carducci a Bergamo.

L’area commerciale ex Auchan attualmente è chiusa per ristrutturazione e l’inaugurazione, sotto le nuove insegne, è prevista per il 2 settembre, ma non sarà la sola in città. Il prossimo anno, la società emiliana aprirà anche un punto vendita «Sapori&Dintorni» all’interno dell’ex Teatro Nuovo. Sarà uno spazio più piccolo, dedicato all’enogastronomia, ma particolarmente strategico per il marchio, come ribadisce l’amministratore delegato: «Quello spazio sarà fondamentale per consolidare la nostra immagine e la tipicità della nostra insegna. Abbiamo risolto i problemi dovuti ai carichi urbanistici e quelli legati alla rilevanza culturale del sito, quindi possiamo confermare i lavori per il 2021».