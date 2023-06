La nuova generazione di vignaioli avanza: «Il mercato cambia, sul territorio grande potenziale»

Ci sono gli sposi Linda Taiocchi (36 anni) e Luca Nava (37) di «C’era una volta» (Palazzago, prima vendemmia 2020), che per tre inverni hanno imbracciato i decespugliatori per liberare un vigneto da quasi un ettaro soffocato per dieci anni dai rovi, da cui oggi producono poco più di 1000 bottiglie. Ma anche Alberto Panza (30 anni) di «Mo.Ka» (tra Ambivere e Pontida, prima vendemmia 2021, più di 3 ettari, 6000 bottiglie che per la nuova annata dovrebbero raddoppiare) o Simone Pagani (28 anni) di «Le Cerche» (tra Grumello e Castelli Calepio, quasi 3 ettari, prima vendemmia 2020, 3000 bottiglie), che hanno preso in gestione i vigneti di famiglia dopo averne venduto le uve per anni, iniziando a vinificare in proprio. C’è chi come Gabriele Frusca (27 anni) di Tenuta Iris (Grumello del Monte, 2,5 ettari, prima vendemmia 2018, più di 9000 bottiglie) che ha recuperato un’azienda agricola abbandonata, e Lino Mussinelli (41 anni) di «Petraia» (Adrara San Martino, 1,5 ettari, il primo vino uscirà in estate), che ha restaurato chilometri di vecchi muretti a secco per recuperare un patrimonio agricolo montano per cui prova ammirazione nostalgica.