La Regione punta sulle reti d’impresa: «Fondi alle filiere»

Cambia la strategia di finanziamento alle imprese in Lombardia. La Regione adesso scommette sulle filiere, ovvero sul consolidamento dei rapporti tra il mondo produttivo, quello accademico e scientifico, e gli istituti formativi. Per fare questo ha chiamato a raccolta le aziende sollecitando il dialogo e la co-progettazione con i centri di ricerca, le università, gli istituti professionali e gli Its. È un nuovo modo di fare rete quello che Palazzo Lombardia propone per sostenere la competitività delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali, produttivi ed economici del territorio.