L’appello dei fioristi: «Maggiori controlli contro l’abusivismo dilagante»

«Ogni anno, in concomitanza con ricorrenze e festività importanti come quella dell ’8 marzo , fioriscono ad ogni angolo della strada venditori improvvisati di mimose e fiori - commenta il presidente provinciale Emiliano Amadei, che ricopre anche la carica per la categoria di presidente lombardo dell’Unione Regionale Fioristi -. Il problema è che sono in larga misura l’ultimo, debolissimo, anello di una catena e di un mercato abusivo parallelo a contrasto del quale ci aspettiamo un’azione decisa da parte delle forze dell’ordine . Spesso si acquista in buona fede dal venditore di strada pensando di contribuire in qualche misura al suo sostentamento e invece si finisce con il finanziare l’economia illegale».

L’imminente festività dell’8 marzo continua a rappresentare un’occasione in tutto il mondo per rendere omaggio alle donne: «I fiori sono un omaggio apprezzato in qualsiasi occasione, al di là delle ricorrenze, che però sono spesso lo spunto per dimostrare affetto, vicinanza e riconoscenza. Chi non ama la mimosa può contare su una vasta scelta di alternative dal negoziante di fiducia, pronto a consigliare il fiore più adatto per veicolare ogni messaggio di auguri e a confezionare con grande cura ogni omaggio floreale» conclude Amadei. In distribuzione e nei negozi la locandina Federfiori Confcommercio Bergamo che accompagna la campagna realizzata in occasione della Giornata internazionale della donna.