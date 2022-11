L’Artigiano in Fiera, termometro di un settore in bilico: 25 le aziende orobiche

Sono 25 le aziende bergamasche che partecipano alla nuova edizione di Artigiano in fiera, dal 3 all’11 dicembre in FieraMilano . Manifestazione che è anche l’occasione per una presentazione del territorio trevigliese con sette realtà dell’agroalimentare, oltre ai distretti del commercio e i loro partner, che porteranno a Milano le eccellenze della Pianura bergamasca, i suoi prodotti tipici e l’esibizione di chef e pasticcieri in eleganti show cooking.