Lavoro, 112 nuove opportunità nei Centri per l’impiego

Sono 112 gli annunci di lavoro attivi questa settimana, dal 19 gennaio, nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo. Torna il consueto riepilogo delle opportunità occupazionali disponibili sul territorio. Si ricorda che tutte le offerte sono consultabili anche sulla nuova piattaforma online offertelavoro.provincia.bergamo.it , che permette di cercare gli annunci in modo semplice e veloce, filtrarli in base alle proprie esigenze, approfondire i dettagli e candidarsi direttamente.